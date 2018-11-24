انت الان تتابع مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ م

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - إدفو" شمال المحافظة، وتلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان - إدفو" عند الكيلو 100 بالقرب من مركز إدفو، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل أسوانٍ بمقطورة قيادة "ع.م"، 46 سنة سائق، والسيارة ديماكس 2 كابينة قيادة المدعو "م.ع" سائق ومعه 5 أشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص متأثرين بإصاباتهم بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية، وأصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم والرأس وتم نقلهما لمستشفى إدفو العام. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق،