مجنون إنترنت.. طالب يقتل مُعلمته طعنا في الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٨ م
في واقعة غريبة من نوعها، قام طالب ثانوي بقتل معلمته موجهًا لها طعنة بـ"سكين" بعد أن استقبلته بمنزلها لإعطائه درسا خصوصيا فى مادة "الكيمياء"، وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد العثور على جثة مُعلمة داخل شقة -سكنها بعقار بمنطقة ميامي ووجه على الفور بتشكيل فريق من البحث الجنائى للتوصل لأسباب الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن الجثة لسيدة تدعى "هانم.م"، 59 عاما، مُعلمة، فى مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية، داخل شقتها وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسم.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، "سيف.س" 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، وتم تحديد مكانه وضبطه، وبمواجهته باتهام قتل مدرسته اعترف بارتكابه الواقعة. وأرجع الطالب المتهم سبب تخلصه من المُعلمة لتأثره بـ"الألعاب الإلكترونية التى يشاهدها على الإنترنت" شارحًا طريقة التخلص منها، وهي أثناء تلقيه درسا
وأرجع الطالب المتهم سبب تخلصه من المُعلمة لتأثره بـ"الألعاب الإلكترونية التى يشاهدها على الإنترنت" شارحًا طريقة التخلص منها، وهي أثناء تلقيه درسا خصوصيا داخل منزلها بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، طلب منها إحضار كوب ماء وعقب عودتها فاجأها بإخراج سلاح أبيض "سكين" من حقيبته وسدد لها طعنات أودت بحياتها.
تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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