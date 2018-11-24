انت الان تتابع كيف سيستغل إنتر ميلان ماروتا لضم بوجبا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م

قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يتطلع للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوجبا، خلال الصيف المقبل، وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان، سيتسلح ببيبي ماروتا، المنتظر تعيينه في منصب المدير التنفيذي للنادي، لضم بوجبا الشهير بالأخطبوب بول، قبل يوفنتوس، ولفتت الصحيفة إلى أن ماروتا، سوف يستغل علاقته الجيدة بمينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، في محاولة إقناع النجم الفرنسي، بالانضمام للنيراتزوري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية نقلًا عن مترو، فإن إدارة يوفنتوس أبلغت نظيرتها في مانشستر يونايتد، أنها ترغب في إعادة بول بوجبا إلى إيطاليا مرة أخرى، وأشارت إلى أن اليوفي أدرج بندًا في عقد بوجبا عندما قام ببيعه، وهو أن يبلغه اليونايتد حال أراد بيع بوجبا مستقبلًا، وأوضحت أنه عندما التقى الفريقان