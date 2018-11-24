انت الان تتابع كيف سيستغل إنتر ميلان ماروتا لضم بوجبا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م
قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يتطلع للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوجبا، خلال الصيف المقبل، وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان، سيتسلح ببيبي ماروتا، المنتظر تعيينه في منصب المدير التنفيذي للنادي، لضم بوجبا الشهير بالأخطبوب بول، قبل يوفنتوس، ولفتت الصحيفة إلى أن ماروتا، سوف يستغل علاقته الجيدة بمينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، في محاولة إقناع النجم الفرنسي، بالانضمام للنيراتزوري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية نقلًا عن مترو، فإن إدارة يوفنتوس أبلغت نظيرتها في مانشستر يونايتد، أنها ترغب في إعادة بول بوجبا إلى إيطاليا مرة أخرى، وأشارت إلى أن اليوفي أدرج بندًا في عقد بوجبا عندما قام ببيعه، وهو أن يبلغه اليونايتد حال أراد بيع بوجبا مستقبلًا، وأوضحت أنه عندما التقى الفريقان
ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية نقلًا عن مترو، فإن إدارة يوفنتوس أبلغت نظيرتها في مانشستر يونايتد، أنها ترغب في إعادة بول بوجبا إلى إيطاليا مرة أخرى، وأشارت إلى أن اليوفي أدرج بندًا في عقد بوجبا عندما قام ببيعه، وهو أن يبلغه اليونايتد حال أراد بيع بوجبا مستقبلًا، وأوضحت أنه عندما التقى الفريقان بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال مسؤولو اليوفي لنظرائهم في اليونايتد إن البيانكونيري حريص على إعادة التوقيع مع بوجبا.
وما زال يوفنتوس، يأمل في استعادة بول بوجبا، والذي انتقل في صيف عام 2016 إلى مانشستر يونايتد، في صفقة كانت الأغلى في التاريخ في ذلك الوقت بلغت 89 مليون جنيه إسترليني، وقضى بوجبا حينها 4 سنوات في يوفنتوس، حقق فيها الكثير من الألقاب المحلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيستغل إنتر ميلان ماروتا لضم بوجبا؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .