الان تتابع البحرين: إيران استهدفت العملية الانتخابية بـ 40 ألف رسالة إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنامة - الخليج 365:

أعلنت البحرين، اليوم (السبت)، أن إيران استهدفت العملية الانتخابية، برسائل إلكترونية.

وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قائلا إنه “استكمالا لما تم الاعلان عنه صباح اليوم (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، منوها بأن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل”.

وِأشار إلى أن التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث اخترقوا عددا من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”. مشيرا إلى أن أعمال الرصد والمتابعة دلت أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية”.

يذكر أن الانتخابات تجري بمملكة البحرين كل 4 سنوات، لاختيار (40) عضواً للسلطة التشريعية، و (30) عضواً للمجالس البلدية. وتتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي. أما المجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يُعيّن بأمر ملكي. وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الأخرى، وهي: المحرق (10) أعضاء، الشمالية (12) عضواً، والجنوبية (8) أعضاء.