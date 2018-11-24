الان تتابع احتجاجات “السترات الصفراء” تسعى للوصول إلى قصر الإلزيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

في تصعيد جديد من قبل المحتجين على زيادة الرسوم على المحروقات في حركة “السترات الصفراء”، التي اندلعت الأسبوع الماضي، تدفق آلاف المتظاهرين على ساحة “ليتوال” ومدخل “الشانزليزيه”، في محاولات للوصول إلى قصر الإلزيه.

فيما ردت الشرطة الفرنسية بعنف، مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا اختراق طوق للشرطة في جادة الشانزليزيه، وقرر المحتجون القيام بتحركات في مناطق أخرى أيضا وخصوصا في محيط الطرق المدفوعة ومحاور الطرق السريعة.

وقال المهندس في مجال المعلومات، كليمان جون، 47 عاما، وهو أحد المحتجين إن الحكومة فعلت ما بوسعها لـ”شيطنة” التحرك الذي سيجري في باريس، وبينما نسمع نواب “الجمهورية إلى الأمام”، و الحزب الحاكم يقولون “سنصمد” إلا أن الحركة مستمرة، وليست مستعدة للتوقف.

وأعلن نحو 35 ألف شخص على “فيسبوك”، اليوم، استعدادهم للمشاركة في تجمع كبير في ساحة الكونكورد في باريس، لكن السلطات منعت هذا التجمع بسبب قرب الموقع من القصر الرئاسي.

ومنذ الفجر، أغلقت الطرق المؤدية إلى الإليزيه والقسم السفلي من جادة الشانزليزيه، وساحة الكونكورد، والجمعية الوطنية، ومقر رئيس الحكومة.

وأعلنت شرطة باريس أنها حشدت ثلاثة آلاف من أفراد القوات المتنقلة، لمجابهة تجمعات متفرقة في العاصمة، بينما قال قائد الشرطة ميشال ديلبويش، إنه لا يمكن أن تجري أي مظاهرة أو تجمع أو موكب مرتبط بـ”السترات الصفراء” في منطقة القصر الجمهوري.

لكن الشرطة، في الوقت ذاته، سمحت للمحتجين بالتظاهر في حديقة “شان دي مارس”، تحت برج إيفل، وهي فرضية رفضها عدد من ناشطي التحرك، ورغم تأكيد الحركة انها غير سياسية، إلا أن عددا من السياسيين المعارضين مهتمون بها.

فقد اقترحت ماريان لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، تنظيم تجمع في الشانزليزيه، بينما توقع جان لوك ميلانشون، زعيم كتلة حزب فرنسا المتمردة، اليساري المتطرف في البرلمان “تعبئة هائلة” حسب وصفه.

ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة، وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.