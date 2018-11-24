الان تتابع هبوط اضطراري لمروحية يودي بحياة شخصين في قندهار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أكد مسؤولون بوزارة الدفاع الأفغانية أن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب إثنان آخران، بعد هبوط اضطراري لمروحية اليوم، طبقًا لما ذكرته قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأكد متحدث باسم الوزارة، جاويد غفور، أن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران، عندما هبطت مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني اضطراريًا في منطقة “معروف” بإقليم قندهار.

وكان تادين خان، قائد شرطة قندهار، قد قال في وقت سابق، إن المروحية هبطت اضطراريًا في المنطقة، مضيفًا أن “المروحية كانت تنقل قوات من المركز الإقليمي إلى المنطقة”. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.