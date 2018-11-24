توفيق عكاشة يطالب بتنمية مزارع البط والأوز

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تمكين الشباب من إقامة مشروعاتهم الخاصة سواء الصغيرة أو متناهية الصغر يعود بالنفع على الوطن، لافتًا إلى أن نجله يفكر حاليًا مع مجموعة من أصدقائه بكلية الإعلام في تشغيل عربة طعام متحركة.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، :"أقسم بالله مفيش وظائف ولا تعيينات في الحكومة"، لافتًا إلى أن مصر بها 7 مليون موظف خدمات، ولا يوجد فيهم موظف يقدم إنتاج.

وطالب الإعلامي بضرورة تنمية مزارع البط والأوز، موضحًا أن كبدة الأوز الذي يتراوح وزنه نصف كيلو جرام تتطلبها الدول الأوروبية لأنها بمثابة "منشط".