أكبر منظمة نقابية بتونس تقر تنفيذ إضراب عام في 17 يناير المقبل

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، بأنه أقر تنفيذ إضراب بجميع القطاعات في يناير المقبل.

ووفق موقع "العين الإخبارية" تابعه "الخليج 365"، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد، السبت، تنفيذ إضراب عام في القطاع العام في عموم البلاد 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقل الموقع عن الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ قوله إن القرار جاء من أجل الضغط على الحكومة حتى لا تمضي في عملية الخصخصة للمؤسسات التابعة للدولة.

وأضاف أن القدرة الشرائية للتونسيين انهارت بشكل كبير في ظل ارتفاع نسبة التضخم 7.6% وانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، موضحا أن الاتحاد سيبقى الحصن الحامي للشعب التونسي ضد كل السياسات الليبرالية التي تنفذ في قرارات صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع الهيئة الوطنية للاتحاد التي تضم كل النقابات المنضوية تحته، فيما وصف بأنه خطوة تصعيدية جديدة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ الخميس الماضي إضرابا عاما في القطاع العام بلغت نسبة نجاحه 95% حسب ما أعلنه مكتب الإعلام بالمنظمة النقابية.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن ملامح ميزانية الدولة لسنة 2019 والسياسات التي سيتم اتخاذها في مجال دعم الاقتصاد وتجاوز عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 18 مليار دينار أي قرابة 6 مليار دولار