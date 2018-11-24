الإمارات تصبح مقرًا رئيسيًا وعالميًا لتقنية "البلوك تشين" وتَبَني العملات الرقمية

أطلقت شركة «بايتيكس» الأمريكية منصة جديدة في دبي لتداول الأصول الرقمية، بعنوان "بايتيكس الإمارات".

ووفق وسائل إعلام تابعها "الخليج 365" - فإن "الإمارات أصبحت مقرًا رئيسيًا وعالميًا لتقنية "البلوك تشين" وتَبَني العملات الرقمية، بحسب موقع "نيوز. بتكوين. كوم".

ونشر الموقع المعني بأخبار "البلوك تشين" والعملات المشفرة تقريرًا الجمعة عن إطلاق شركة «بايتيكس» الأمريكية أخيرًا لمنصة جديدة في دبي لتداول الأصول الرقمية، بعنوان "بايتيكس الإمارات"، فضلًا عن إطلاق محفظة للعملات المشفرة في دبي تتيح للعملاء خدمات إضافية، ومنها الإيداع النقدي، بحسب ما نقله موقع صحيفة البيان الإماراتية السبت.

وقال مونارك مودي، الرئيس التنفيذي لـ"بايتيكس الإمارات": "إن التغييرات الطارئة التي تجريها الإمارات حاليًا على لوائحها تجعل من الوقت الحالي هو المثالي لإطلاق منصات تدول جديدة مبتكرة تجمع بين الحرفية والأمان".

وأضاف "برهنت حكومة الإمارات على تمتعها بقيادة رشيدة، حينما أطلقت استراتيجية 2021 لتقنية "البلوك تشين"، والتي وضعت حجر الأساس لتداول الأصول الرقمية في الدولة، وجعل الوصول إليها أكثر سهولة".

وأكد مودي أن الاستراتيجية تلبي احتياج المواطنين والسكان في الإمارات لتوفير مزيد من الخيارات لبيع وشراء العملات الرقمية على نحو آمن.

وأَضاف أن المنصة ستتيح لعملائها داخل الإمارات تداول العملات الرقمية الأكثر قبولًا وموثوقية، وأن المنصة تستخدم محفظة متعددة التوقيعات لتخزين العملات الرقمية