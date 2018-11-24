صحيفة: كأن محمد بن راشد لسان حال شعب الإمارات والأمة العربية

قالت صحيفة خليجية، "كأن محمد بن راشد لسان حال شعب الإمارات والأمة العربية وهو يصف الحالة العربية الراهنة مشيرا إلى جهة مستقبل لا تتحقق إلا بالعمل الحقيقي إذا أرادت الربيع الحقيقي".

وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "بهذا الوضوح الواثق يتكلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في حواره الصحفي الشامل، فليس إلا كلام رجل الحكمة والقائد الذي خبر الحياة واكتسب من التجارب والخبرات ما يضيء به طريق المدلجين نحو نور نهار يأتي مع الغد العربي لا محالة، أما التركيز على تجربة الإمارات ودبي فحق مكتسب بالتأكيد، مكتسب منذ غرس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ النهج القويم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وأركان القيادة، وفي الطليعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه وعضده ورفيق دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت الخليج أن الإمارات، بتكاتف القيادة والشعب، في مقدم ركب التقدم في المنطقة، وفي حوار محمد بن راشد إشارات قوية إلى هذه اللحظة المضيئة التي تعيشها دبي في الإمارات، حيث دبي التي تحقق حلم زايد وراشد تحلم بعشرين دبيا في الوطن العربي، وحيث الإمارات أنموذج يحتذى في تكريس الثروة المادية لبناء وتعزيز الثروة البشرية.. هكذا تكلم محمد بن راشد.

وتناول محمد بن راشد المستقبل والأجيال الطالعة في الإمارات، حيث عمل القيادة والحكومة موجه إلى الإنسان الإماراتي في المطلق، والتركيز على الشباب في صميم التوجه الحكومي، فالمستقبل لا يفاجئ أهل الإمارات ولا يأتي على حين غرة، وأول كلمة في أبجدية الإمارات هي كلمة التخطيط، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 على أسس راسخة من العلم والأداء المتميز الذي يعي معنى التنافسية ويشغل المراكز الأولى والمتقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، فالمراكز الأولى هي الهواية المفضلة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

وتتوازى سياسة الإمارات الخارجية في حوار محمد بن راشد مع سياسة الإمارات الداخلية قوة وتأثيراً، حيث الاعتدال والوسطية والعقل والحكمة عناوين حاكمة، وفي قلب السياسة الخارجية للإمارات المملكة العربية السعودية التي هي في قلب كل إماراتي وفي الوجدان الجمعي لشعب الإمارات.

وأكدت الخليج أن الربيع العربي الحقيقي في رؤية محمد بن راشد آل مكتوم يتمثل في أن يعيش العرب عصرهم ، وأن يكون المستقبل شغلهم الشاغل، ومدار عملهم، وهاجسا مؤرقاً لنخبهم ومثقفيهم، وهنا فقط يستطيع العرب استعادة زمام المبادرة في هذا العصر الذي لا يعترف إلا بقيمة من يملك أدوات العلم والتكنولوجيا.

وقالت "لذلك كله وأكثر منه يسجل حوار محمد بن راشد بمداد من نور في سجل حاضر الإمارات ومستقبلها.. هي كلمة قائد عرف فوصف فأنصف".