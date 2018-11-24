صحيفة تسلط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة

قالت صحيفة خليجية، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، بتهجير مئات الفلسطينيين من حي سلوان في القدس المحتلة، أو هدم منازل ومنشآت، لم تكن جديدة أو قليلة الوقوع، بل هي مجازر متواصلة منذ عشرات السنين.

وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" - "كانت تستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني ودفعه إلى مغادرة وطنه إلى دول العالم في أي اتجاه كان، لدفع الشعب إلى التنازل عن حقوقه والوصول إلى مرحلة من اليأس وبالتالي قطع الأمل جراء ما يتعرضون له.

وأضافت ان هذه الانتهاكات الفظيعة، التي تعتبر من يوميات الأراضي المحتلة، مع الكثير من الإجراءات القمعية المروعة، من قبيل الاستيطان الذي يواصل التفشي للإتيان على ما تبقى من أراضي الضفة، والاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بحجج كثيرة منها ما يًعرف بـ" قانون الغائبين"، ومنع إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين، في حين يتم منحها للمستوطنين الذين يتم إطلاق يدهم في كل ما يستهدف التنكيل بالفلسطينيين، الذين تحولوا إلى آلات قتل وحشية لا تتوانى عن ارتكاب أي جريمة أو انتهاك سواء فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني أو ممتلكاته أو مقدساته.

وقالت ان كل هذه الجرائم مع ما يصاحبها من استباحة الدم الفلسطيني على مدار الساعة، تتم أمام مسمع ومرأى العالم، الذي يدرك جيداً أن قضية الشعب الفلسطيني محقة وعادلة ومدعومة بعشرات القرارات التي تؤكد حقوق شعبها كاملة، فضلاً عن كونها سبباً رئيسياً للتوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط منذ سنين طويلة فاقت الـ70 عاماً، وحتى اليوم لا يوجد تحرك فاعل للمجتمع الدولي الذي يتوجب عليه أن يتحمل مسؤولياته في نصرة شعب يتمسك بحقه في وطنه وقيام دولته المستقلة.

وأكدت ان التهجير وفق كافة القوانين والشرائع يصنف على أنه جريمة حرب، ومن هنا يجب التعامل مع كل ما يحصل في الأراضي الفلسطينية وفق هذا الأساس، لأن توجه ونوايا الاحتلال هو إيجاد واقع جديد يستحيل معه دفع أي حل ينهي الصراع ويعيد الحقوق إلى الشعب الفلسطيني ويكون قابلاً للحياة، خاصة أن ما يستهدفه الكيان من عمليات التهجير هو تغيير البنية الديمغرافية للأراضي الفلسطينية وبالتالي جعل "حل الدولتين" مستحيلاً في أي مرحلة.

وقالت ان الجميع يعرف أنه مع مرور الزمن فإن الأزمة ستتعقد أكثر وتزداد صعوبة، لأن ما يترتب على التهجير والتضييق على الفلسطينيين ومحاصرتهم حتى في لقمة عيشهم قد يكون بالغ الأثر والصعوبة على إنجاز أي حل يواكب هذه التطلعات المحقة لأصحاب الأرض، وبالتالي كيف يمكن تصور قيام دولة فلسطينية دون أرض وشعب محاصر يتم التضييق عليه للتسليم بأمر واقع لا يقدم أي شيء وفق تلبية مطالبه المحقة وحقه بوطنه؟