مصرع 25 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة بالهند

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لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم إثر سقوط حافلة خاصة، اليوم السبت، في “قناة كافيري” بمقاطعة “مانديا” بولاية “كارناتاكا” الهندية.

وذكرت قناة “إنديا تي في” أن خمسة على الأقل من القتلى، من أطفال المدارس الذين كانوا عائدين إلى منازلهم.. وقال شهود عيان إن الحافلة سقطت في القناة بعدما فقد سائقها السيطرة عليها.

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