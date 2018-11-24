الجميل دعا لتأليف حكومة اختصاصيين: نعمل لبناء الحلم الذي ناضلت من أجله الكتائب

توجّه رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في ذكرى تأسيس الحزب، بتحية كبيرة إلى "كلّ الرفاق في الكتائب وتحية أكبر إلى كلّ المناضلين والمؤسسين والمقاتلين وكلّ من ساهم ببناء مسيرة "الكتائب" على مدى 82 عامًا من النضال"، مركّزًا على أنّ ""الكتائب" بالنسبة لنا هي قضية باقية طالما أنّنا صامدون ونعمل من أجل بناء الحلم الّذي ناضلت من أجله كلّ الأجيال الكتائبية، وهذه القضية ما تزال تحيا في كلّ منّا".

وأوضح في حديث إذاعي "أنّني أفتخر أكثر من أيّ وقت مضى بكلّ مواقفنا"، مؤكّدًا أنّ "لا خلاص للبنان إلّا عندما تتحقّق قضية "الكتائب" في بناء دولة القانون وبناء سيادة حقيقيّة ومواطن يؤمن بتطوّر بلده"، لافتًا إلى "أنّنا نحتفل ب​الاستقلال​ وفي داخلنا غصّة لأنّنا في عام 2018 لسنا بألف خير، وليست سيادتنا كاملة والقرار اللبناني ليس حرًّا كما أراد رجالات الاستقلال".

وشدّد الجميل على أنّ "الطبقة السياسية تخلّت عن كلّ مقومات بناء الدولة، والأحزاب تحوّلت إلى أحزاب تبغى الربح والتجارة حتّى على حساب المواطن والدولة"، مبيّنًا أنّ "أمامنا مشورًا طويلًا لبناء حياة سياسية مبنيّة على الشفافية والحقيقة"، مكرّرًا أنّ "بالنسبة لنا، هناك تعثّر في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كلّ الأحزاب بكلّ تناقضاتها، ومن هنا طرحنا عدم تأجيل التشكيل وتأليف حكومة اختصاصيّين".

ودعا إلى "إيجاد طريقة لحلّ الخلافات السياسية في ما بين الجهات المختلفة لأنّ على الحكومة الجديدة معالجة هموم الناس وإنقاذ الإقتصاد ممّا يتعرّض له اليوم".