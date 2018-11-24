عريجي: مشكلة تمثيل النواب السنة المستقلين لم تخلق اليوم

اشار الوزير السابق ​ريمون عريجي​ الى ان مشكلة تمثيل النواب السنة المستقلين لم تخلق اليوم بل كبرت لانها لم تاخذ على محمل الجد، وكان هناك مسألة سياسية مطروحة لتمثيل عدد من النواب واخذت بعدها هذا المنحة التصاعدي. ولفت الى انه لا يعتقد ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في وارد الاعتذار عن تشكيل الحكومة، والموضوع ليس في هذه السهولة ان يتم تكليف رئيس حكومة جديد.

واوضح عريجي في حديث تلفزيوني، ان وزارة ​المردة​ تريد البقاء في ​وزارة الاشغال​ لتطبيق الخطة التي وضعتها، وبعد الاداء المميز للوزير الحالي ​يوسف فنيانوس​. ولفت الى ان هناك وزراء منذ 10 سنوات ولم يقدموا اي شيء في وزاراتهم، ك​وزارة الطاقة​ مثلا. ورأى انه بحال تم تشكيل الحكومة، نتخطى معها ملف البيان الوزاري ولن يكون هناك عائق في هذا المجال.