خريس التقى جمعية الوسط الاسلامي اللبناني

إستقبل عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ في مكتبه في صور رئيس جمعية "الوسط الاسلامي اللبناني" الشيخ حسين إسماعيل، في حضور مدير مكتبه الحاج حيدر جفال والدكتور عماد فران، لمناقشة أوضاع المدينة وأحوال الناس عامة. وشدد إسماعيل على "أهمية نشر مفاهيم ​المحبة​ والتسامح".

من جانبه، أكد خريس "دور علماء الدين في نشر الوعي والمفهوم الحقيقي للانسانية جمعاء، بعيدا من العصبيات والجهل"، مشيدا بـ "العنوان العريض للوسطية كمفهوم"، وقال: "لا بد لنا من أن نكون وسطيين كما أمرنا الله، إلتزاما بأن نكون أمة وسطا". مشددا على "الدور الإجتماعي والأخلاقي والإنساني للشيخ إسماعيل، وعلاقته المحببة والمتينة مع الناس".