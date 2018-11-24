سجعان قزي: القرار الاقليمي بفك اسر الحكومة اللبنانية لم يصدر بعد

اشار الوزير السابق ​سجعان قزي​ الى ان العقدة الام للحكومة خارجية، ودعا قوى 8 و14 اذار لفصل الخلافات عن ملف تشكيل الحكومة. ووجه النداء لامين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ لفصل العقوبات والصراع الاميركي - ال​ايران​ي عن اللعبة اللبنانية. واوضح ان الحكومة توقفت نتيجة سقوط الاتفاق النووي اثر ال​سياسة​ الغريبة التي يعتمدها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، وانا لا ارى انطلاق للعجلة الحكومية طالما هناك صراع بين ​السعودية​ وايران وبقاء الضغط الاميركي لفرض العقوبات.

وتحدث قزي في حديث تلفزيوني، عن اتصالات فرنسية لابعاد الملف اللبناني عن ملف العقوبات وكادت ان تنجح في تشكيل الحكومة قبل فرض العقوبات، وهناك مبادرة فرنسية جديدة لتشكيل الحكومة اللبنانية. اضاف "لست ضد توزير الوزراء السنة المستقلين، وكل العقد الداخلية هي "عقد تمويهية" لان القرار الاقليمي بفك اسر الحكومة اللبنانية لم يصدر بعد".