مطر ناشد وزارة الاشغال لايجاد حلول لتجمع المياه على اوتستراد الزهراني

ناشد رئيس اتحاد بلديات ساحل ​الزهراني​ ​علي مطر​ ​وزارة الاشغال​ التدخل الفوري لايجاد حلول حول ما تعرض له اوتستراد الزهراني من تجمع مياه الامطار الذي أعاق حركة السير و المواطنين. موضحا أن ما حصل كان جراء نقص بالعبارات التي تنقل مياه الامطار من اوتستراد الزهراني ​النبطية​ الى جهة الشمال، معتبرا ان هذه النقطة منخفضة والتصريف ضعيف جدا كي تتلقى المياه.

وأكد مطر في حديث لاذاعة "الرسالة"، أن الاوتسترادات الدولية والرئيسية هي من صلاحية وزارة الاشغال وليست من صلاحية البلديات، مطالبا بعدم رمي المسؤولية على البلديات ذات الامكانات الضعيفة، ودعا كل وزارة ان تتحمل المسؤولية وتعمل ضمن نطاقها لتخفيف الاعباء وحل المشكلة.

اضاف مطر نحن نتحرك ضمن كل امكانياتنا لمعالجة المشكلة سواء اكانت من ضمن وزارة الاشغال او ​وزارة الطاقة والمياه​ لخدمة الناس وبناء للتوجيهات التي تصدر من مكتب البلديات، آملا ان يتم معالجة المشكلة جذريا وليس انيا.