جريفيث يغادر صنعاء بعد زيارة استغرقت 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم السبت، العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت أربعة أيام، التقى خلالها مسؤولين في جماعة أنصار الله الحوثية.

وأفاد مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن المبعوث الأممي توجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يتواجد فيها مكتبه الدائم.

وأمس الجمعة، أعلن المبعوث الدولي أنه اتفق مع الحوثيين، بأنه يجب على الأمم أن تنخرط بشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وعلى نطاق أوسع.

وكان جريفيث قد وصل صنعاء يوم الأربعاء الماضي، في إطار زياراته المتكررة الهادفة إلى الدفع بعملية السلام في اليمن.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد رعت ثلاث جولات من المفاوضات بين الأطراف اليمنية، غير أنها فشلت جميعها في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ما أدى إلى استمرار الحرب في البلد الفقير منذ نحو أربع سنوات، أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.