التحقيقات في تعذيب مواطن بعين شمس: المتهمون هتكوا عرضه بواسطة "عصا خشبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتعذيب مواطن ضبطوه يمارس الجنس مع زوجة الأول.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار عصام خليفة، رئيس النيابة، للمتهمين الثلاثة تهم احتجاز مواطن وتعذيبه "وهتك عرضه. ووجهت للزوجة (36) تهمة الزنا.

وقررت النيابة حبس المجني عليه 23 سنة، 4 أيام بتهمة الزنا بعد ضبطه يمارس الجنس مع زوجة المتهم.

واعترف المتهمون الثلاثة في تحقيقات أحمد أبوالليل، وكيل نيابة الحوادث، بتعذيب المجني عليه وهتك عرضه من الدبر بواسطة عصا خشبية، وكذلك اعترف المجني عليه بممارسة علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل وزوجته وشقيقها، لاتهامهم بتعذيب عاطل بعد ضبطه أثناء ممارسة الجنس معها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو أثناء قيام ٣ أشخاص بتعذيب مواطن فتم ضبطهم، وبدأت النيابة التحقيق معهم.