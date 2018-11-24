رئيس الوزراء يتفقد أحياء "السكني" والفيلات وجاردن سيتي بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم طرح وحداته للحجز عبر الموقع الإلكتروني ضمن الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك في إطار جولته الميدانية الموسعة السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، ودفع العمل قدماً.

واستمع مدبولي إلى شرح حول موقف تنفيذ الحي السكني، حيثُ تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ الوحدات تباعاً، والبدء فوراً في أعمال تنسيق الموقع والزراعات للجزء المنتهى منه. كما تفقد منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تنفيذ نحو 950 فيلا، وتابع أعمال التشطيبات التي تمت لعدد من الفيلات، حيث أشاد بجودة التنفيذ، وطالب مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالمشروعات السكنية والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

كما انتقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى حي "جاردن سيتي الجديدة" R5 ، وتفقد الأعمال الجارية والموقف التنفيذي.

وأكد مدبولي ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وكلف شركات المقاولات المنفذة لمشروح حي جاردن سيتي، بسرعة الانتهاء في أقرب وقت ممكن، من تشطيب نموذج، للتعرف من خلاله على مستوى التشطيب والاستفادة منه في التسويق.

وأوضح مدبولي أن حي جاردن سيتي الجديدة يقعُ على مساحة حوالي ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة، لافتاً إلى أن الطراز المعماري الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحي، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى.