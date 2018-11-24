تفاصيل مصرع 3 فتيات دهسًا في شارع التسعين بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير وصابر المحلاوي:

بدأت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في واقعة مصرع 3 فتيات دهسًا، إثر تعرضهن للدهس من قبل سيارة بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، مساء أمس، إخطارا من أحد المستشفيات الحكومية بمصرع فتاتين وإصابة أخريين بحادث مروري أثناء عبورهن شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

بالانتقال والفحص تبين أن الفتيات كنّ يعبرن الشارع، ودهستهن سيارة مسرعة كان يقودها شاب بطريقة جنونية، ولاذ بالهرب، ولم يتمكن المواطنون من ملاحقته.

وبانتقال قوات الأمن إلى المستشفى تبين وفاة ثلاث فتيات، بعد تعرضهن لإصابات خطيرة بالمخ.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتهم في الحادث.

وبعمل التحريات وتفريع الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى الأرقام التي تحملها اللوحات المعدنية بالسيارة والتوصل إلى قائدها.

وبعرض المتهم على النيابة، أكد أنه تفاجأ خلال مروره بالسيارة بالفتيات يعبرن الطريق بشكل عشوائي، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، فدهسن وخوفا من انتقام المارة منه لاذ بالهرب.

تم تحرير محضر أحيل إلى النيابة للتحقيق.