القاهرة: عودة المياه لزهراء المعادي وضبط المقاول المتسبب في الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي وعودة المياه إلى المنطقة.

وأكد المحافظ، في بيان السبت، قدرة الأحياء على التعامل مع أي طارئ يحدث، خاصة بعد التعليمات الموجهة إلى رؤساء الأحياء بالتعاون مع غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشارع القاهري على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ يعرقل حياة المواطن أو أي مخالفة أو إشغالات داخل شوارع القاهرة.

وقال اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين، إنه تم إحضار 6 سيارات لشفط المياه، وتصليح الكسر المتسبب في تسريب المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصحي وتم ضبط وإحضار المقاول المتسبب في كسر الماسورة وإعادة كل شيء إلى أصله.

وانفجرت مساء أمس الجمعة، ماسورة مياه بمنطقة زهراء المعادي، نتيجة كسر خط طرد 600 بواسطة أوناش تستخدم في عملية الحفر، بقطعتي أرض محفورتين على عمق 4 أمتار.