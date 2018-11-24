الجيش البريطاني يعتبر روسيا أخطر من داعش والقاعدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Alberto Pezzali

اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني مارك كارلتون سميث أن التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.

وقال كارلتون سميث في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "لا جدال في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة و"داعش".

وحسب كارلتون سميث، فإن خطر "داعش" تراجع بعد تدمير "البعد الجيوغرافي للخلافة المزعومة"، وعلى بريطانيا وحلفائها التركيز على التهديد الروسي.

وأضاف: "أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها... لا يمكننا أن نغض النظر عن الخطر الذي تمثله روسيا".

المصدر: نوفوستي