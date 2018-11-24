شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تادرس قلدس يطالب بوضع حلول عاجلة لمشكلات التموين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، حول المشكلات التى يعانى منها المواطنون بأسيوط فيما يخص نقص بعض السلع التموينية الغذائية الهامة، وضعف شبكات صرف حصص التموين بقرى ومراكز محافظة أسيوط.

وقال قلدس، فى طلب الإحاطة المقدم منه، أن أبرز المشكلات تتمثل فى تغيير بعدد الأفراد بالبطاقة وإضافة أفراد الأسرة إلى أسرة أخرى، ووجود بعض البدالين لا يطبقون تعليمات وزارة التموين فى صرف السلع التموينية المقررة، نتيجة استياءهم من تدنى الارباح التى يحصلون عليها، كما أن حالة معظم مكاتب التموين لا تصلح لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى سوء حالة مكاتب التموين والمؤجر معظمها ولا يزيد مساحتها على حجرة واحدة، لافتا إلى أن أكثر من 50% من المكاتب تحتاج إلى تطوير، فأغلبها موجود فى عمارات سكنية قديمة وغير ملائم ومنشأة منذ فترة كبيرة، بالإضافة إلى المعاناة التى تتعلق بالإنترنت وتعطيل البطاقات بشكل متكرر، حيث الزحام الشديد والضغط على الشبكة وكذلك الاستعمال المتكرر للبطاقة فى صرف الخبز يؤدى لتهالكها، وطالب النائب بسرعة الانتهاء من حل تلك المشكلات، خاصة وان السلع التموينية اصبحت لا غنى عنها بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسكر والزيت والأرز، حيث أصبحت الأسر تعتمد على المقررات التموينية فى ظل ضعف دخولهم الشهرية.