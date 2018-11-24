شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام والى يطالب الحكومة بحل مشكلات أصحاب الحوالات الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال، موجهًا إلى الحكومة بشأن توقف صرف الحوالات الصفراء والتى هى مستحقات لعمال مصريين لدى الحكومة العراقية منذ أكثر من 19 سنة والتى توقف صرفها، مطالبًا المسئولين بالتدخل لحل مشكلة توقف صرف الحوالات الصفراء لمن كانوا فى العراق فى الثمانينات.

وقال والى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المصريين أصحاب الحوالات أو الاستمارات الصفراء كانوا يصرفون مستحقاتهم من بنك الرافدين العراقى بالقاهرة، ثم توقفت مستحقاتهم بعد التطورات فى بغداد، وتم بالاتفاق مع الجانب العراقى تقدير قيمتها ومستحقيها وصرف معظمها بالفعل وسيتم صرف الباقى فى ضوء ذلك، مشيرًا إلى أنه تم وقف صرف باقى المستحقات لذوى الحوالات الصفراء لأسباب غير معلومة منذ 2013.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى زيادة الشكاوى من أصحاب الحقوق أمام السفارة العراقية والوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن اللجان وانعقدت وليتها لم تتشكل ولم تنعقد، وطوال هذه السنوات أن تبادل الزيارات بين المسئولين فى البلدين لم ينقطع، وفى كل لقاء لا يفوتهم التأكيد على "أواصر المحبة" "آفاق التعاون" دون أن يتم هذه المشكلة.

ونوه والى، إلى أن معظم أصحاب الحوالات الصفراء من البسطاء وأصحاب المهن البسيطة، والذين يكسبون قوتهم من مهنتهم، ويعيشون اليوم بيومه، لكسب لقمة العى، قائلاً: توسلات هؤلاء إلى المسئولين بلغت عنان السماء، لعل يستمع أحدا لشكواهم.