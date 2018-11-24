شكرا لقرائتكم خبر عن 5 موضوعات تناقشها لجنة السياحة بالبرلمان الأسبوع الجارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” 5 موضوعات تناقشها لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، فى اجتماعين لها الأحد والاثنين برئاسة النائب عمرو صدقى، على النحو التالى :

1 - طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو صدقى، بشأن ما تم تدأوله إعلاميًا عن تعرض "جيمس ديفيدز" أشهر دراج بريطانى لاعتداء لفظى من المارة أثناء قيادته دراجته فى رحلة من الأقصر إلى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أثناء ترويجه للسياحة المصرى.

2 - مناقشة الأجندة التشريعية، والجدول الزمنى للزيارات الميدانية للجنة المزمع القيام بها خلال دور الانعقاد العادى الرابع.

3 - الاستماع إلى بيان وزيرة السياحة عن خطة الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة والهيئات التابعة لها، والحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية.

4 - الاستماع إلى بيان وزير الطيران المدنى عن إنجازات وزارة الطيران المدنى خلال الفترة السابقة والخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدنى.

5 - مناقشة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين للنهوض بقطاعى السياحة والطيران المدنى، والتنسيق بينهما فى برامج تحفيز الطيران المدنى.