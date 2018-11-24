شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممتاز دسوقى يطالب التعليم بتحويل المشرف الاجتماعى لمشرف نشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجهاً إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حول تحويل المشرفين الاجتماعيين بالمدارس الى مشرفي نشاط، ودمج اختصاصاتهم معًا لتحقيق استفادة أكبر من عملهم وتوفير عدد من العاملين بالمدارس.

وقال النائب، إن وظيفة المشرف الاجتماعي ومشرف النشاط يجب أن تشملا على العديد من المهام التي تحقق أكبر قدر ممكن من التنمية الاجتماعية والعلمية بالمدرسة، حيث يقع على المشرف مسئولية إنشاء علاقة جيدة مع الطلاب وكسب ثقتهم، لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء الدراسة، ودراسة أوضاع الطلاب المتعثرين وتقديم الحلول العملية لمساعدتهم، بالاضافة إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع للحصول على المعرفة، ومعاونة أسرة التدريس على تنميه التفكير والابداع، وتشجيع تكوين جماعات النشاط المدرسي، فالمشرف يعتبر بمثابة دينمو المدرسة يعمل على تفعيل دورها بالشكل المطلوب وعدم اقصارها على المواد العلمية فقط.

وطالب بتوجيه المشرفين بالمدارس الى عمل الدراسات الاجتماعيه اللازمة بالمدرسة والاستفادة من النتائج وتطبيقها، وانشاء قسم للتشغيل الطلابي، يهدف إلى استثمار وقت فراغ الطلبة واستغلال قدراتهم وترسيخ مبدأ أهمية العمل في مختلف مجالاته وتهيئة الطالب لتحمل مسئوليات الغد، بالاضافة إلى إعداد المسابقات بغرض تحفيز الطلاب، وتشجيعهم على مثل مسابقات أوائل الطلبة والمسابقات الفنية الخاصة بالرسم، والموسيقى وغير ذلك من المسابقات .