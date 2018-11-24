على طريقة المغول.. أردوغان يهدم المساجد ويمزق صفحات القرآن

تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها تغافل جرائم الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان بحق الإسلام والمسلمين، فى وقت يزعمون فيه أنهم حراس الإسلام ويدافعون عنه، لكن جرائم "أردوغان" بحق الإسلام كشف عن وجههم الحقيقى كتجار للدين. وفى الوقت الذى كشفت فيه وسائل إعلام تركية عن قيام السلطات التركية بهدم مسجد فى إسطنبول، وتمزيق كتاب الله تحت أنقاض المسجد، رفضت الجماعة الإرهابية إدانات هذه الواقعة وكأنها لم تكن، خوفا على الدعم الذى يقدمه أردوغان لهم. ـ فضيحة جديدة تنضم...

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