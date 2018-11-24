الأرصاد: استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وانعدام سقوط الأمطار بالقاهرة

كتب ــ محمود راغب
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم السبت على أغلب أنحاء الجمهورية.
وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ترتكز بالسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وبعض محافظات الوجه البحرى، لافتا إلى أنه بداية من بعد ظهر اليوم تنعدم فرص سقوط الأمطار بالقاهرة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع من غدا الأحد تحسن نسبى بالأحوال الجوية بانحصار...
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