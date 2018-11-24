أعلنت الصفحة الرسمية ل​برج إيفل​ على مواقع التواصل الإجتماعي قرار السلطات الفرنسية اليوم بإغلاق برج إيفل طوال اليوم، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها ميدان مارسوف. هذا واحتشد عشرات الآلاف في باريس اليوم السبت في ساحة مارسوف في باريس مرتدين السترات الصفراء التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، احتجاجا على إرتفاع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي ايمانول ماركون .

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات فرنسا تقرر إغلاق برج إيفل تزامنا مع التظاهرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .