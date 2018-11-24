مقتل 28 شخصا جراء سقوط حافلتهم في مجرى مائي في جنوب الهند

كشفت الشرطة الهندية عن "مقتل 28 شخصًا على الأقل بينهم أطفال، غرقًا، بعد سقوط حافلتهم الخاصة في مجرى مائي في الهند".
وأوضحت "الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت في مجرى للمياه في محافظة مانديا في ولاية كارناتكا في جنوب البلاد".
وبيّن شرطي في الموقع لوكالة "فرانس برس"، أنّ "العديد من الضحايا هم تلاميذ كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم".
مع الإشارة إلى أنّ أكثر من 150 ألف شخص سنويًّا يموتون في الهند جراء حوادث سير ناجمة بأغلبيّتها عن الطرق السيئة والعربات المتهالكة والسائقين المتهورين.
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