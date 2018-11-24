أكار وشويغو اتفقا على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام في إدلب وتل رفعت

إتّفق وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​ مع ونظيره الروسي ​سيرغي شويغو​، خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله بقضايا الأمن الإقليمي، على "مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام واستمراره في إدلب وتل رفعت السوريتَين".

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