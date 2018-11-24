نائب رئيس جمهورية غانا تفقد مقر وحدة بلاده في الجنوب وأكد التزام غانا بلبنان

زار نائب رئيس جمهورية غانا محمود باووميا، مقر قيادة الكتيبة الغانية العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة (​اليونيفيل​) في القوزح في قضاء ​بنت جبيل​، يرافقه عدد من الشخصيات العسكرية والدبلوماسية.

وكان في استقبالهم قائد الكتيبة الغانية 85 العقيد فيفي ديبيجي، واطلع نائب الرئيس على شرح مفصّل عن سير مهمّة "اليونيفيل" ودور جنود حفظ السلام الغانيين، ودعم السكان المحليين عبر مشاريع مكتب التعاون المدني - العسكري، والتعاون الوثيق مع الجيش ال​لبنان​ي في سبيل تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.

ووجّه باووميا بإسم الرئيس وحكومة وشعب غانا، التحية للجنود الغانيين، مثنيًا على "عملهم الممتاز والجهود الجبّارة في سبيل خدمة السلام في ​جنوب لبنان​، وخصوصًا علاقة الصداقة الّتي تربطهم مع السكان والسلطات المحليين"، مؤكّدًا "التزام غانا في لبنان المتواصل منذ عام 1979".