وفد من المجلس الإسلامي الأعلى بحث مع رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في حلبا بالمشاريع القائمة

زار وفد من أعضاء ​المجلس الإسلامي الشرعي​ الأعلى من ​بيروت​ و​طرابلس​، دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ في حلبا، بتكليف من مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​. واجتمع الوفد مع رئيس الدائرة الشيخ ​مالك جديدة​، حيث بحثوا معه في الأوضاع، واطلعوا منه على المشاريع الّتي نُفّذت في السنوات السابقة، والمشاريع الّتي ستُنفّذ في السنوات المقبلة.

ولفت عضو المجلس ​علي طليس​، بعد اللقاء إلى "أنّنا قمنا بإعطاء الإرشادات اللازمة لاستمرارية العمل في الدائرة، لبناء وتنفيذ المشاريع الّتي وافق المجلس الإسلامي الشرعي في بيروت عليها، وقد لمسنا منهم كلّ الحرص، حيث تقوم الدائرة بكلّ ماهو متوجبٌ عليها".

وأوضح "أنّنا بدأنا الجولة من عكار، وهذه لن تكون الزيارة الوحيدة بل سنقوم بجولة على كامل الدوائر في ​لبنان​".