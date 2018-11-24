الجيش: إلغاء الحفلة الموسيقية على درج المتحف الوطني اليوم بسبب أحوال الطقس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه أنّ "بسبب أحوال الطقس، تمّ إلغاء الحفلة الموسيقية الّتي كانت ستُقام على درج ​المتحف الوطني​ عند الساعة 17:00 من تاريخ اليوم 24 تشرين الثاني 2018".

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