افرام: نحن على ثقة تامة باننا سنعبر الى لبنان الوحدة والعيش المشترك

اشار النائب ​نعمت افرام​ في كلمة ألقاها خلال لقاء تكريمي له في ​الفاتيكان​ بمشاركة ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الى ان "نعمة الروح القدس كانت معنا اليوم ومعها ادركنا كم ان المصالحات تقرب الأخ من اخيه وتبعدهم عن التدخلات الخارجية. اليوم رأينا الإخوة اللبنانيين مقربين من بعضهم البعض. غبطتك ما زرعته في مسيرة المصالحات نتمنى ان يكون عابرا للطوائف فهكذا يقوى لبنان ويبني مستقبله. ما من شيء يمنع رؤية مثل هذه الصورة في لبنان الذي يتجه نحو المئوية الثانية".

وشدد على انه "علينا النجاح اقتصاديا وسياسيا وحضاريا على ارض لبنان. نستلهم اليوم اباءنا الذين اسسوا لكي نستنير منهم في ايامنا الصعبة القادمة، لكي نقوم من جديد. نموت كي نقوم كما قام ​يسوع المسيح​. فالايام الصعبة تقتضي النظر بعقلانية وواقعية للتوجه الى مئوية جديدة والأمل الذي سمعناه من قداسة البابا يجعلنا على ثقة تامة باننا سنعبر الى لبنان الوحدة والعيش المشترك".

من جهته، راى النائب ​نقولا نحاس​ انه "غريب امرنا عندما نكون خارج لبنان ما من شيء يفرقنا. وهذا يعني انه ما من شيء جوهري يستدعي ان نتخاصم. نحن لا نختلف الا في ال​سياسة​ بسبب التدخلات. اللبناني مهما كانت طائفته يتاثر بنفس الأحداث وبنفس الطريقة وهذا يخلق ارتباطا عضويا. ما من خلاف بين اي مذهب داخل اي مؤسسة لذلك نحن نختلف بسبب التأثيرات الخارجية ولكن ما رأيته جعلني اثق بان هناك امل بـأنه مهما كانت الظروف صعبة نحن نتغلب عليها. انتم سيدنا قدوة في ما تقومون به. وليأتي السياسيون الى هنا علهم يشكلون ​حكومة​. املنا كبير طالما ان الكنيسة موجودة."