المركز الروسي للاجئين:عودة 1031 لاجئا من لبنان إلى سوريا خلال 24 ساعة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع ​اللاجئين​ في ​سوريا​ بعودة أكثر من ألف لاجئ من ​لبنان​ والأردن إلى سورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أوضح انه "عاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى سوريا 1031 مواطنا بينهم 55 امرأة و95 طفلا من لبنان عبر معبري ​جديدة يابوس​ وتلكلخ، و253 امرأة و431 طفلا عبر ​معبر نصيب​ قادمين من الأردن".

وأضافت الوزارة أن 191 سوريا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مناطقهم في حلب، وأن صندوق قديروف الخيري الروسي نظم حملة خيرية في هناك تمثلت بتوزيع طن من الخبز على محتاجيه.

المصدر: نوفوستي