لافروف: أميركا تعتبر "داعش" حليفا بالجهود من أجل تغيير النظام في سوريا

شدّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على أنّ "وجود القوات الأميركية في سوريا غير شرعي، ومخيم الركبان يحوي المئات من "الإرهابيين"".
وأعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي اوغستو سانتوس سيلفا في لشبونة، "القضاء على التنظيمات الإرهابية في معظم الأراضي السورية باستثناء المناطق الّتي تنتشر فيها قوات أميركية بشكل غير شرعي"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تعتبر تنظيم "داعش" حليفًا في الجهود من أجل تغيير النظام في سوريا".
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