لافروف: أميركا تعتبر "داعش" حليفا بالجهود من أجل تغيير النظام في سوريا

شدّد وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، على أنّ "وجود ​القوات الأميركية​ في ​سوريا​ غير شرعي، ومخيم ​الركبان​ يحوي المئات من "الإرهابيين"".

وأعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي اوغستو سانتوس سيلفا في لشبونة، "القضاء على التنظيمات الإرهابية في معظم ​الأراضي السورية​ باستثناء المناطق الّتي تنتشر فيها قوات أميركية بشكل غير شرعي"، مركّزًا على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعتبر تنظيم "داعش" حليفًا في الجهود من أجل تغيير النظام في سوريا".