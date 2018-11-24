مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب المشترك "ميدوزا – 7" بجزيرة كريت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تنفذ مصر واليونان وقبرص التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا – 7"، بحضور طلبة الكلية البحرية وشباب البرنامج الرئاسي.

ووصلت إلى دولة اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك، والذي يستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الإعتراض البحرى والبحث عن وإكتشاف الغواصات وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية.

كما تنفذ عناصر القوات الخاصة التدريب على أعمال الإبرار البحري المشترك على الساحل.

ويشهد التدريب "ميدوزا -7"، مشاركة عدد من طلبه الكلية البحرية المصرية فى فعاليات التدريب ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى لهم كما يحضر للمرة الأولى عدد من شباب البرنامج الرئاسي لفعاليات التدريب بدولة اليونان.

يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية في مختلف المجالات.