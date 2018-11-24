رئيس جامعة الأزهر للطلاب: مواقع التواصل تدمر قيم المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استنكر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ورود تعليقات من بعض الطلاب على القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، دون تفهم تلك القرارات.​

وقال المحرصاوي، خلال لقائه المفتوح مع الطلاب، بكلية التربية بنين بمقر الجامعة بالقاهرة، إن مواقع التواصل الاجتماعى هي مواقع التدمير والتبديد الاجتماعى، نظرا لتدميرها قيم المجتمع.

وكشف رئيس جامعة الأزهر، أنه يتابع تعليقات الطلاب على مواقع التواصل على قرارات الجامعة، معبرا عن اندهاشه للهجوم من قبل الطلاب على بعض القرارات.

يحضر اللقاء، الدكتور يوسف عامر والدكتور أشرف البدويهي، نائبي رئيس الجامعة لشئون الطلاب وفرع البنات.