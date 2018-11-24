​3 ديسمبر.. ننشر تفاصيل حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أيام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

يقام الحفل في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر المقبل بالجامعة الأمريكية، بعدما انتهت لجنة تحكيم الجائزة من أعمالها، وذلك بتحديد أسماء الفائزين في هذه الدورة.

جاء اختيار هذا الموعد من كل عام، ليواكب ذكرى وفاة الشاعر الراحل الكبير، بعد رحلة طويلة من الإبداع والنضال، أثرى خلالها "نجم" الحياة الثقافية والفنية بالكثير من الأشعار الذي لاتزال عالقة في الأذهان.

يشار إلى أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، أُطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كل من الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمد العدل والمخرج مجدى أحمد على، والمهندس نجيب ساويرس.

وكانت من شروط التقدم لجائزة الأعمال الشعرية "أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2016 وديسمبر 2017،".

وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، ما تعطى للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

ومن الشروط التى وضعها القائمون على الجائزة، هى ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا فى يوم 19 يوليو 2018، ويتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر، ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى فى دورة تالية، ويقدم المشارك فى فرع الأعمال الشعرية 6 نسخ من كل ديوان شعر، وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

وتضم القائمة القصيرة للجائزة 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.