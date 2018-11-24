رئيسة البريطانية تحاول إنقاذ مسودة "بريكسيت" وتواجه فيتو إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية خلال اجتماعها في بروكسيل، اليوم السبت، لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي بعد تعهد اسبانيا برفضه ما لم تحصل على الضمانات التي طلبتها بشأن مضيق جبل طارق.

ورجح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إمكانية تأجيل القمة الأوروبية المقررة في بروكسل غدا للتوقيع على مسودة الخروج البريطاني من الاتحاد، في حال عدم وجود توافق على هذه المسودة.

وكان سانشيز هدد في وقت سابق بالتصويت ضد الاتفاق بسبب رفض لندن التفاوض مع مدريد، بخصوص وضع جبل طارق.

قد حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن ما سمته بمحاولات بعض النواب البريطانيين والوزراء في حكومتها رفض الاتفاق أو الإطاحة بها من منصبها سيعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.