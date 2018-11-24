ضبط 3 عناصر إجرامية هاربين من تنفيذ أحكام وبحوزتهم أسلحة نارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 3 عناصر إجرامية خطرة هاربين من أحكام وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالمنيا.

كانت أكدت تحريات مباحث أبوقرقاص اختباء كل من "أحمد.خ"، مزارع مقيم عزبة جوارجي القبلية بدائرة المركز، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في جناية "شروع في قتل" وبالحبس سنة في جنحة "تبديد" ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا "سبق اتهامه في 9 قضايا، كذا "طه.خ"، مزارع، مقيم بذات الناحية، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في جناية "شروع في قتل" مطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا "وسبق اتهامه في 9 قضايا.

كما أكدت التحريات اختباء "محمد.ذ"، سائق، مقيم بناحية القشيري بدائرة المركز، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "اقتحام مركز شرطة أبوقرقاص" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية" وسبق اتهامه في 4 قضايا "تبديد، إيصال أمانة"، بإحدى المناطق المجاورة لمحل إقامة المتهمين الأول والثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية و33 طلقة لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.