شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق يضع محلل قناة أبو ظبي الرياضية في موقف حرج ويشل تفكيره

استضاف مدير قنوات أبو ظبي الرياضية الأستاذ يعقوب السعدي خلال الأستوديو التحليلي لمباراة المريخ السوداني وضيفه إتحاد العاصمة الجزائري والتي كسبها بطل السودان برباعية مقابل هدف واحد بأم درمان الأربعاء الماضي استضاف لاعب المريخ السابق الكابتن بشارة عبد النضيف وأحد المحللين الإماراتيين. وبحسب موقع النيلين فقد بدأ المحلل الإماراتي حديثه عن المباراة بقوله أن فوز المريخ كان مفاجأة ليقاطعه لاعب المريخ السابق وكذلك يعقوب السعدي كيف تقول مفاجأة؟ والمريخ حقق فوز مستحق. الكابتن بشارة علم أن المحلل لم يشاهد المباراة وذلك من خلال حديثه المتناقض ليقوم بمباغتته بسؤال جعل الإماراتي يتعلثم, هل شاهدت المباراة كاملة؟ وأجابه المحلل بأنه شاهد جزء منها. ووفقاً لموقع النيلين فإن أسئلة الكابتن بشارة جاءت كلها مباغتة للمحلل حيث طالبه بشرح أهداف المباراة وكيف جاءت إن كان قد شاهد المباراة بالفعل، وفي ظل هذا النقاش بين المحللين تدخل مدير القناة وطالب مواطنه بعدم القول أن فوز المريخ كان مفاجأة إذا لم يشاهد المباراة كاملة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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