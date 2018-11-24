فيديو.. عادت الموردة للدوري وعاد الطرب للمدرجات..شاهد احتفال جمهور (الهلب) مع اللاعبين عقب الفوز على التبلدي

شهد ملعب دار الرياضة بأم درمان احتفال جمهور فريق نادي الموردة الأمدرماني العائد هذا العام للدوري السوداني الممتاز بعد فترة من الغياب.

وبحسب موقع النيلين فقد عاد الطرب والحماس لمدرجات (الهلب) بدار الرياضة بأم درمان وذلك في أعقاب الفوز الهام الذي حققه الفريق على ضيفه هلال الأبيض بهدفين في المباراة الأولى للفريق بالدوري السوداني الممتاز.

وقد أظهر مقطع الفيديو جمهور الموردة وهو يحتفل مع اللاعبين من المدرجات عبر الأغاني والأهازيج التي رددها جمهور (القراقير) العريض الحاضر في ملعب المباراة.

ويعتبر نادي الموردة الضلع الثالث للقمة السودانية الهلال والمريخ وكان الفريق قد هبط من الدوري السوداني الممتاز في العام 2013 لأول مرة في تاريخه بعد خسارته أمام الهلال 0-2 في الجولة قبل الأخيرة من البطولة، محتلاً المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 17 نقطة بعد سلسلة من النتائج السلبية في ذاك الموسم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)