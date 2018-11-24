وفاة رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله

توفي، صبيحة اليوم السبت، رئيس القضاء في السودان، حيدر أحمد دفع الله، عن عمر يناهز 66 عاماً.

بقلوب مفعمة بالحزن واﻷسى وراضية بقضاء الله وقدره احتسبت الرئاسة السودانية، والجهات العدلية والقضائية بالبلاد، الراحل الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى إثر علة لم تمهله طويلاً.

حيث شغل منصب رئيس القضاء منذ العام 2014 وسبق له أن ترأس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في العام 2012م.

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)