رفيدة ياسين : لا تطلبوا من النساء المشاركة في تحمل مسؤوليات الحياة

كتبت مذيعة قناة العربية، رفيدة ياسين، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، منشور معلقه على خبر الرئيس التونسي في مساواة الرجل والمرأة في الميراث،

وقالت رفيدة بحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365، (المضحك في الأمر إنه (معظم) الذكور المؤيدين لخطوة تونس في المساواة بين الجنسين في الميراث الموضوع بالنسبة ليهم مجرد رفع شعارات وهمية لتأييد حقوق المرأة لأنهم لا يجدون أي غضاضة في العيش من جيوب النساء ..

في الجهة الأخرى من يرفضون القانون لأنه مخالف للشرع فليتذكروا أن الدين الذي حدد للذكر مثل حظ الأنثيين ألزم الرجال أيضا بالأنفاق وتحمل المسؤولية كاااملة …فلا تطلبوا من النساء في المقابل المشاركة في تحمل مسؤوليات الحياة وفِي نفس الوقت تطالبون بتطبيق الشريعة..

الخلاصة إنه التصالح مهم قبل كل شيء دون ادعاءات حقوقية أو تناقضات دينية ..

مع كامل الاحترام للقلة القليلة النادرة من المتصالحين الصادقين من الطرفين.)

يذكر أن الرئيس التونسي قال في خطابه بمناسبة عيد المرأة في “أقترح أن تصبح المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث قانوناً”.

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)