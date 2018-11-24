المريخ أمام عناد الخرطوم الوطني.. الليلة

يبدأ فريق المريخ، مبارياته في المجموعة (أ)، بالدوري الممتاز، في النسخة 24، بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه الخرطوم الوطني، اليوم السبت، على إستاد المريخ في مدينة أم درمان.

المريخ يخوض المباراة بمعنويات فوزه الكبير برباعية، على اتحاد العاصمة الجزائري، في ثمن نهائي دوري أبطال العرب، الأربعاء، علاوة على إعداد جيد نفذه الفريق بدولة الإمارات، تخللته مباراة درع زايد أمام الهلال، وأمام عجمان والزيد.

بينما نفذ الخرطوم الوطني فترة إعداده بالعاصمة الخرطوم ومدينة القضارف شرق السودان، تخللته 3 مباريات تجريبية أمام الموردة والشرطة بالقضارف، وختم بفريق تريعة البجا قبل يومين.

وتعتبر المباراة من جانب آخر، تحديا خاصا بين مدربي الفريقين، يامن الزلفاني من المريخ، والغاني برينس أوسو، اللذان تواجها في الموسم الماضي.

وفي المجموعة (أ) أيضا، يحل فريق الشرطة القضارف ضيفا على الهلال كادقلي، في ملعب الأخير بجنوب السودان، وقد احتفظ كلا الفريقين بمدربيهما، بعد نهاية الموسم الماضي، محمد جمعة مع كادقلي، ومحمد الطيب مع الشرطة.

وفي المجموعة (ب)، يستضيف حي الوادي في ملعبه البديل بمدينة رَبَكْ جنوب النيل الأبيض، فريق الأهلي الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)