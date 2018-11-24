بالفيديو .. كيف تتصرف مع شخص يعاملك ببرود وجفاء

يعيش الإنسان ضمن منظومةٍ من العلاقات التي لا يستطيع أن يستغني عنها، ولكنّ البعض قد يتعرّض لموقفٍ التجاهل والجفاء، من قبل أشخاصٍ مقربين له، مما يبعث له الحزن والألم ، خاصةً في حال عدم وجود سبب ويجعله يشك بنفسه، ويتساءل ليه هذا الشخص اصبح يتعامل ببرود وجفاء

قالت الأخصائية النفسية والإعلامية، لميس شعبان ، الخطأ الوحيد قد يرتكبه الشخص، هو الاهتمام الزايد في العلاقات، وعدم التقصير في أي شئ يخص الشريك سواء كان صديق أو حبيب.

وكشفت لميس كيفية التصرف مع الشخص الذي يعاملك ببرود وجفاء، وقالت بحسب صحيفة أخبار الخليج 365: لابد أن تعرف الطبيعة الإنسانية لكل شخص، يحب الأشياء الصعبة، المعقدة وكثير من الأشخاص عندهم الملل. لذلك لاتكن شخص سهل متوفر ومضمون له في أي وقت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)