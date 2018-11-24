بالصورة: في خبر فاجع .. تزوج “الجمعة” ودُفِن يوم “الجمعة” في أسبوع زواجه

أسرة تُفجع بوفاة إبنها العريس في أسبوع زواجه، أثناء قضاء شهر العسل بأحد فنادق بورتسودان.

في فاجعة أليمة، صُدم أهل بورتسودان و ود مدني، مساء الجمعة، بوفاة عريس، أثناء قضاء شهر العسل بأحد الفنادق بمدينة بورتسودان، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكان العريس “ياسر” الذي ينحدر من حي “ود المكي” قد أكمل مراسم زواجه بمدينة مدني، يوم الجمعة 16 نوفمبر، وسافر بعدها برفقة عروسته التي تسكن حي “الدناقلة شرق مدني”، لقضاء شهر العسل بمدينة بورتسودان، فوافته المنية عند العاشرة مساءً باحد فنادق بورتسودان، إثر علة مفاجئة لم تمهله طويلاً، ليوارى الثرى بعد اسبوع من فرحته وفرحة أهله بزواجه.

ولاقى خبر وفاته حزن شديد، وتأثر أليم في أوساط أهله وأصدقاؤه ومعارفه، ومن عرفوا بوفاته من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين تبادلوا صوره بجانب عروسته، في أسى بالغٍ، مترحمون عليه في حزنٍ دفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)